No alla guerra | veglia di parole e silenzio e canti

Nel centro della città, si è svolta una veglia caratterizzata da parole, silenzio e canti, dedicata a ricordare le vittime di un conflitto in corso. Durante l'evento, sono state lette testimonianze e pronunciati messaggi di pace, mentre in alcune zone si sono uditi canti e momenti di raccoglimento. La manifestazione ha attirato un pubblico vario, con partecipanti che hanno voluto esprimere la loro vicinanza e il rifiuto della guerra.

L'assenza ha l'altezza di un bambino. Ha la forma di una madre che abbraccia il niente. Ha la luce di una finestra che nessuno spegne. Non veniamo a celebrare la pace. Veniamo a dire NO alla guerra, anche in silenzio. Perché il silenzio che scegliamo non è la terra che cede: è la radice che tiene.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Salmi Cantati Che Portano Luce nella Tua Battaglia Interiore

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