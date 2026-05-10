A cento giorni dalla frana che ha colpito Niscemi, si osserva uno stato di stabilizzazione rispetto alla fase iniziale di emergenza. Le autorità e gli esperti hanno iniziato interventi per recuperare edifici e patrimoni culturali danneggiati, puntando a un rilancio sostenibile del territorio. In questa fase si cerca di bilanciare la ricostruzione con la tutela ambientale, evitando di sviluppare nuovi insediamenti che possano arrecare ulteriori danni.

Niscemi, 16 gennaio 2026. Una grave frana sconvolge la città del Nisseno che si affaccia sulla vallata del fiume Maroglio. Non è la prima volta: già era successo nel 1970 e nel 1997. Il fronte, stavolta, è lungo 4,5 chilometri, con un'altezza che varia dai 15-25 metri fino a picchi di 50-55 metri: è una delle frane più gravi e vaste in Europa. Oltre 1.600 gli sfollati, incalcolabili i danni. La causa è nota: il dissesto idrogeologico in Sicilia, acuito dalla situazione dei terreni dovuta alle intense piogge portate dal ciclone Harry. Le lesioni aperte sull'asfalto hanno fatto da preludio a nuovi collassi, l'erosione ha interdetto diverse centinaia di edifici e in zona rossa (e non solo) insistono beni architettonici tutelati.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Niscemi, qual è la situazione a 100 giorni dalla frana | Gli esperti: "Serve un ecosistema sostenibile, dannoso creare nuovi insediamenti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Niscemi, gli esperti della Protezione Civile: «La frana continuerà a cedere»