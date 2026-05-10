Nesima arrestato 62enne per violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna

Nelle scorse ore, la Polizia di Stato è intervenuta nel quartiere Nesima a seguito di un provvedimento di arresto emesso nei confronti di un uomo di 62 anni. L’uomo è stato fermato per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, una misura che gli era stata imposta precedentemente. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto e condotto l’uomo presso la locale centrale di polizia.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della Polizia di Stato nel quartiere Nesima. Nell’ambito dei controlli quotidiani sul territorio, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Nesima, hanno arrestato un uomo di 62 anni, residente nella zona e già indagato per atti persecutori nei confronti dell’ex convivente. L’uomo era sottoposto a una misura cautelare che prevedeva il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico. Resta fermo il principio della presunzione di innocenza, valido fino a sentenza definitiva. L’allarme del braccialetto elettronico. Nel pomeriggio, durante le attività di prevenzione e controllo, la Sala Operativa ha allertato una volante del Commissariato a seguito di una segnalazione del sistema di monitoraggio del braccialetto elettronico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Nesima, arrestato 62enne per violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Violazione del divieto di avvicinamento alla compagna: assolto pluripregiudicatoIl Tribunale di Avellino ha assolto Gaetano Ronga, trent'anni, di San Martino Valle Caudina, dall'accusa di violazione delle misure cautelari del... Violazione del divieto di avvicinamento alla compagna: assolto 30enneIl Tribunale di Avellino ha assolto Gaetano Ronga, trent'anni, di San Martino Valle Caudina, dall'accusa di violazione delle misure cautelari del...