Nel suo libro, l’esperta di geopolitica affronta il tema del futuro, definendolo spesso fonte di timori piuttosto che di speranze. Attraverso le sue analisi, si concentra sulla necessità di mantenere saldi i valori in un mondo segnato da conflitti e narrativi contrapposti. La parola “futuro” viene descritta come un termine che, invece di ispirare fiducia, suscita ansia e preoccupazione tra le persone.

C ’è una parola bellissima, “futuro”, che dovrebbe rappresentare uno scrigno di speranze e desideri, ma oggi è il termine che in tutto il vocabolario ci provoca più paura. Verlaine diceva «Non esiste più il futuro di una volta» e ci aveva visto lungo. Anche i Sex Pistols con il loro «No future!» avevano avvertito le platee di una generazione ormai passata, il loro grido punk però sembra quasi un belato rispetto al caos in cui siamo precipitati. Libri da leggere: i 12 finalisti Premio Strega 2026 X Leggi anche › “La tua solitudine è il nostro business” è il libro consigliato da Serena Dandini Solo nell’ultimo anno la storia ha avuto un’accelerazione impensabile e ci siamo ritrovati in un’era punteggiata da guerre e nuove catastrof i, in un tempo sempre più difficile da decifrare con i mezzi d’informazione a cui eravamo abituati.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel libro di Asma Mhalla, un’esperta di geopolitica, un viatico per mantenere saldi i nostri valori nel mondo scosso da guerre e verità alternative

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