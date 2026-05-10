Napoli-Bologna | Conte punta al traguardo Champions e al futuro

Domani si gioca la partita tra Napoli e Bologna, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la qualificazione in Champions League. L’allenatore napoletano mira a raggiungere il traguardo, mentre si discute anche del possibile rinnovo del suo contratto. Nel frattempo, si è interrotto il rapporto tra il club e l’attaccante belga, dopo alcune divergenze emerse nelle ultime settimane.

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