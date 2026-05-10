Napoli-Bologna Conte cerca la Champions | orario probabili formazioni e dove vederla

Lunedì sera allo stadio Maradona si gioca Napoli-Bologna, una partita decisiva per i partenopei che puntano a assicurarsi la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Gli azzurri arrivano dopo lo 0-0 di Como e cercano tre punti per consolidare la loro posizione in classifica. La sfida sarà trasmessa in diretta e le formazioni probabili sono state annunciate nelle ore precedenti all’incontro.

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Lunedì sera al Maradona con Napoli-Bologna gli azzurri vogliono blindare la qualificazione matematica alla prossima Champions League dopo lo 0-0 di Como. Bologna reduce da tre gare senza vittorie Sarà Napoli-Bologna il posticipo che chiuderà la 36ª giornata di Serie A. Al “Diego Armando Maradona” la squadra di Antonio Conte cerca i punti necessari per conquistare la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Gli azzurri arrivano alla sfida dopo il pareggio per 0-0 contro il Como e occupano il secondo posto in classifica con 70 punti. Momento più complicato invece per il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce da tre partite consecutive senza vittorie e ormai senza particolari obiettivi di classifica.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli-Bologna, Conte cerca la Champions: orario, probabili formazioni e dove vederla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AUTOMATON! Avventura nel tempo in compagnia! DRAGON QUEST VII Reimagined [06] Notizie correlate Bologna-Roma: dove vederla, orario e probabili formazioniLa squadra di Vincenzo Italiano attende la Roma allo stadio Dall’Ara: calcio d’inizio domani, giovedì 12 marzo, alle 18:45. Pisa-Bologna oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl Pisa di Hiljemark riceve oggi 2 marzo il Bologna nel primo posticipo della 27esima giornata della serie A con un disperato bisogno di fare punti.