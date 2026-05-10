Napoli-Bologna Conte cerca la Champions | orario probabili formazioni e dove vederla
Lunedì sera allo stadio Maradona si gioca Napoli-Bologna, una partita decisiva per i partenopei che puntano a assicurarsi la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Gli azzurri arrivano dopo lo 0-0 di Como e cercano tre punti per consolidare la loro posizione in classifica. La sfida sarà trasmessa in diretta e le formazioni probabili sono state annunciate nelle ore precedenti all’incontro.
Lunedì sera al Maradona con Napoli-Bologna gli azzurri vogliono blindare la qualificazione matematica alla prossima Champions League dopo lo 0-0 di Como. Bologna reduce da tre gare senza vittorie Sarà Napoli-Bologna il posticipo che chiuderà la 36ª giornata di Serie A. Al “Diego Armando Maradona” la squadra di Antonio Conte cerca i punti necessari per conquistare la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Gli azzurri arrivano alla sfida dopo il pareggio per 0-0 contro il Como e occupano il secondo posto in classifica con 70 punti. Momento più complicato invece per il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce da tre partite consecutive senza vittorie e ormai senza particolari obiettivi di classifica.🔗 Leggi su 2anews.it
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