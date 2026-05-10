Dopo il reintegro dell’ex comandante della Polizia municipale, licenziato dall’amministrazione comunale nel 2024 alla fine del periodo di prova, si apre un dibattito sui costi che questa decisione potrebbe comportare per il Comune. La minoranza interviene per chiedere chiarimenti, ma finora non sono stati divulgati dettagli specifici sui costi o sulle cifre coinvolte. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.

Dopo il reintegro dell’ex comandante della Polizia municipale Alessandro Capaldo, licenziato dall’amministrazione comunale nel 2024 alla fine del periodo di prova, interviene la minoranza. "Adesso il Comune di Manciano rischia adesso di dover pagare oltre due anni di stipendi arretrati – inizia il capogruppo Rossano Galli – con un costo importante che finirà inevitabilmente sulle spalle dei cittadini. A questo punto ci chiediamo anche come l’amministrazione intenda gestire una situazione che appare paradossale: nel frattempo infatti è stato nominato un nuovo comandante della Municipale. Avremo due comandanti? E soprattutto, quanto costerà ancora questa vicenda ai mancianesi?".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Municipale, quali saranno i costi per il Comune?"

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