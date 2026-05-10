Il 25 aprile alle 9.50 in via San Paolo, un uomo di 47 anni, conducente di un veicolo NCC, viene fermato dalla polizia locale specializzata nel controllo del trasporto pubblico non di linea. Gli agenti applicano una multa e un fermo di 30 giorni al conducente, che però si difende sostenendo di trovarsi al bar per bere un caffè al momento del controllo. La vicenda si svolge nel centro di Milano, con l’autista che contestualmente respinge le accuse.

Milano, 10 maggio 2026 – Ore 9.50 del 25 aprile, via San Paolo. I ghisa della Freccia 1, specializzati nel contrasto all’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea, si avvicinano a una Mercedes classe V: al volante c’è un quarantasettenne moldavo, driver per conto di una società di ncc. Gli agenti gli contestano la violazione dell’articolo 85 comma 4 bis del Codice della strada, con le seguenti motivazioni: “Utilizzo dell’autovettura destinata al noleggio con conducente in violazione degli articoli 3 e 11 della legge 2192, in quanto il sostituto alla guida s tazionava in pubblica via in luogo diverso dalla rimessa in assenza di prenotazioni o servizi in atto”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Multa e fermo di 30 giorni al driver NCC, ma lui la contesta: “Ero a bere un caffè al bar”

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