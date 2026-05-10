Moviola Cremonese Pisa | due espulsioni per i toscani! Gli episodi dubbi del match diretto da Ayroldi

Da calcionews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Cremonese e Pisa, valida per la 36ª giornata, sono stati discussi due episodi che hanno portato a espulsioni per i toscani. La moviola ha analizzato alcune decisioni arbitrali contestate, in particolare per quanto riguarda le situazioni considerate dubbie. La gara è stata diretta dall’arbitro Ayroldi, che ha preso decisioni che hanno suscitato reazioni tra i presenti. Le immagini hanno mostrato i momenti chiave delle decisioni più discusse.

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