MotoGP GP Francia | highlights della gara di Le Mans

Durante il Gran Premio di Le Mans, il pilota ha conquistato la vittoria, mentre altri sono caduti durante la gara. Tra le cadute, si sono fermati sia un pilota italiano che uno spagnolo. La corsa si è conclusa con un netto vantaggio per il vincitore, mentre le altre posizioni sono state definite negli ultimi giri. La gara si è disputata sul circuito di Le Mans, con numerosi sorpassi e momenti di tensione.

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