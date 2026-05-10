MotoGP GP Francia | highlights della gara di Le Mans
Durante il Gran Premio di Le Mans, il pilota ha conquistato la vittoria, mentre altri sono caduti durante la gara. Tra le cadute, si sono fermati sia un pilota italiano che uno spagnolo. La corsa si è conclusa con un netto vantaggio per il vincitore, mentre le altre posizioni sono state definite negli ultimi giri. La gara si è disputata sul circuito di Le Mans, con numerosi sorpassi e momenti di tensione.
Guarda gli highlights del Gp di Le Mans: la vittoria di Martin, le cadute di Pecco Bagnaia e Alex Marquez.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Moto2, GP Francia: gli highlights della gara di Le Mans
Notizie correlate
Leggi anche: MotoGP GP Francia, dove vedere la gara di Le Mans: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now
Leggi anche: MotoGp, oggi Gp Francia a Le Mans – Diretta
Argomenti più discussi: MotoGP, gli highlights della Sprint di Le Mans; MotoGP, gli highlights delle qualifiche di Le Mans; HIGHLIGHTS: Zarco spettacolare nel venerdì di casa; MotoGP | GP Le Mans: Martin vince la Sprint Race, infortunio per Marc Marquez: gli highlights [VIDEO].