Nel fine settimana, molti appassionati di motocross si dedicano a questa attività, che va oltre le competizioni ufficiali. Per praticarlo in modo regolare, è necessario avere una tessera, un’assicurazione e curare la manutenzione della moto. Le uscite in pista, spesso con accesso libero, permettono di vivere questa passione una o due volte al mese, coinvolgendo costi che includono il noleggio o l’uso di strutture, oltre ai servizi necessari per la sicurezza e il corretto funzionamento delle moto.

Il motocross ha un pregio che pochi altri sport motoristici possono vantare: niente traffico, niente limiti da rispettare come su strada, nessun autovelox, nessuna coda al semaforo. Solo una moto, una pista, un fondo che cambia giro dopo giro e quella miscela di fatica, concentrazione e adrenalina che rende speciale anche una semplice giornata di allenamento. Non tutti, però, vogliono correre. Anzi, la maggior parte degli appassionati adulti non sogna il cancelletto di partenza, le classifiche o il numero fisso sulla tabella. Vuole semplicemente girare una o due volte al mese, migliorare la tecnica, divertirsi, tornare a casa distrutto fisicamente ma soddisfatto, e non scoprire dopo sei mesi che il vero costo del motocross non era l’ingresso in pista, ma tutto quello che non aveva messo in conto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Motocross nel weekend, quanto costa divertirsi in pista

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