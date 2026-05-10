Moto con contrassegno dell’Arma Sequestrati tre mezzi

I Carabinieri di Alatri hanno sequestrato tre moto che portavano il contrassegno dell’Arma. L’attività è stata condotta dopo un’indagine iniziata con il controllo delle informazioni online. Durante le verifiche, hanno denunciato un uomo di 30 anni del luogo, accusato di aver detenuto segni distintivi non autorizzati. Le moto sono state sequestrate e l’indagato è stato ascoltato in qualità di persona informata sui fatti.

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I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alatri, al termine di un’attività investigativa avviata attraverso il monitoraggio della rete, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 30 anni del posto, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione di segni.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Alatri. Sono state sequestrate dai Carabinieri tre Moto Guzzi con livrea ufficiale dell’Arma. Denunciato 30enne del postoCronache Cittadine ALATRI – I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri, a conclusione di una mirata attività... Argomenti più discussi: Moto con contrassegno dell’Arma. Sequestrati tre mezzi; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Monopattini elettrici: targhino obbligatorio entro il 16 maggio, ma le Motorizzazioni sono già al collasso; I monopattini elettrici: Rca e mobilità green. MOTOSYSTEM DI DOGLIOTTI STEFANO E AVELLINO SIMONE S.N.C.SIGLABILE MOTOSYSTEM S.N.C. - Results on X | Live Posts & Updates - x.com x.com