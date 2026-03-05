Mantova vs Juve Stabia ventinovesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella ventinovesima giornata della Serie B 20252026, si affrontano Mantova e Juve Stabia. I padroni di casa puntano a ottenere punti importanti per uscire dalla zona play-out, mentre gli ospiti cercano una vittoria per mantenere il ritmo delle prime posizioni. La partita si gioca in un momento decisivo per entrambe le squadre e sarà trasmessa su un canale sportivo dedicato.

Contenuti utili per approfondire Juve Stabia. Temi più discussi: Mantova - Juve Stabia in Diretta Streaming; Guida alla 28ª giornata di Serie B: Samp in casa Juve Stabia, il Palermo ospita il Mantova; Mantova-Carrarese, coreografia dei tifosi nei distinti: Domenica tutti al Martelli; Juve Stabia-Sampdoria, probabili formazioni. Gregucci e Foti si giocano tantissimo, le scelte.