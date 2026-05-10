A Milano, i nuovi spazi pedonali hanno portato a un aumento dei furgoni e dei veicoli di consegna che sostano lungo i marciapiedi, creando difficoltà per i negozi e impedendo l'accesso alle merci. La presenza di queste aree dedicate ha provocato blocchi e congestioni nelle zone commerciali, sollevando questioni sulla gestione della consegna delle merci. Il Comune dovrà valutare come intervenire per risolvere la situazione senza compromettere la viabilità pedonale.

? Punti chiave Come faranno i negozianti a ricevere le merci senza stalli dedicati?. Quali soluzioni può adottare il Comune per evitare il blocco dei marciapiedi?. Perché la nuova urbanistica sta creando tensioni tra corrieri e pedoni?. Dove si sposteranno i furgoni per non ostacolare le nuove piste ciclabili?.? In Breve Cantieri linea M4 e riqualificazioni 2024 riducono spazi per scarico merci. Furgoni occupano marciapiedi a Largo Augusto e Corso Buenos Aires per mancanza stalli. Logistica dell'ultimo miglio rallenta rifornimenti negozianti in zone ad alta densità. Implicazioni operative per corrieri e pedoni con cantieri attivi fino al 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il caos dei furgoni: i nuovi spazi pedonali bloccano i negozi

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