San Siro si prepara per una delle serate più importanti della stagione del Milan, che affronta la partita contro l’Atalanta con l’obbligo di vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League. La squadra arriva a questa sfida in un momento caratterizzato da tensioni e incertezze, mentre il risultato finale rischia di avere ripercussioni significative sulla posizione in classifica.

San Siro si prepara a una delle serate più delicate della stagione rossonera. Il Milan arriva alla sfida contro l’Atalanta con la necessità assoluta di vincere per restare pienamente agganciato alla corsa Champions, ma il clima che accompagna la squadra è tutt’altro che sereno. La pesante sconfitta contro il Sassuolo ha lasciato scorie profonde, sia nello spogliatoio sia nell’ambiente, e nelle ultime ore è cresciuta anche la contestazione da parte dei tifosi, delusi da un rendimento troppo discontinuo nei momenti decisivi del campionato. Massimiliano Allegri si gioca molto in questa volata finale. Dopo il ko del Mapei Stadium, il tecnico avrebbe deciso di cambiare qualcosa sia dal punto di vista tattico sia nelle scelte individuali.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: una delle serate più delicate della stagione

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Forza Milan! Inno per Piccoli Tifosi Rossoneri

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