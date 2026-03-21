Milan infortunio per questo top | salta il Torino

Il Milan ha annunciato che Leao si è infortunato e non sarà disponibile per la partita contro il Torino. L’attaccante si è fatto male durante l’allenamento e le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore. La squadra rossonera dovrà quindi affrontare la sfida senza uno dei suoi protagonisti principali. La partita si giocherà come previsto, con il Milan che si prepara a scendere in campo senza il suo top scorer.

Leao. Il Milan deve fare i conti con una tegola improvvisa in vista della sfida contro il Torino. Rafael Leao non sarà della partita: l’attaccante portoghese è stato costretto a dare forfait a causa del riacutizzarsi del dolore all’adduttore destro, un fastidio che gli ha impedito di partecipare all’ultima seduta di allenamento con il resto del gruppo. Lo staff medico ha già programmato il percorso diagnostico: il portoghese si sottoporrà in giornata ad esami strumentali per valutare l’entità del danno e scongiurare uno stop prolungato. L’assenza di Leao priva la squadra della sua principale fonte di imprevedibilità offensiva, obbligando l’allenatore a ridisegnare completamente il reparto d’attacco per non perdere terreno in classifica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Milan, infortunio per Leao in allenamento: salta il Torino Infortunio Leao: il portoghese salta Milan Torino. Quali sono le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai box, ultimissimeCalciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Una selezione di notizie su Milan infortunio per questo top salta... Temi più discussi: Perché Gabbia, Gimenez, Loftus-Cheek e Rabiot non giocano Lazio-Milan: infortunio, squalifica o scelta tecnica di Allegri?; Milan, infortunio per Leao in allenamento: salta il Torino; Come sarà il Milan 2026-27? Rosa da 27, quattro giocatori in più, con un nuovo centravanti; Lazio-Milan stasera in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla. Infortunio Leao: l’attaccante portoghese salta Milan Torino. Le condizioni e quanto rimarrà fuori, tutti i dettagliInfortunio Leao: l'attaccante portoghese salta Milan Torino. Le condizioni e quanto rimarrà fuori, tutti i dettagli ... calcionews24.com Milan, infortunio per Leao in allenamento: salta il TorinoInfortunio per Rafa Leao. Oggi, venerdì 20 marzo, l'attaccante del Milan ha accusato un problema fisico che non gli ha consentito di allenarsi, con il riacutizzarsi di un dolore all'adduttore destro c ... adnkronos.com Possibili entrate importanti in ottica mercato Sono diversi i giocatori di proprietà del #Milan che attualmente militano in un'altra squadra: alcuni di questi, come Pobega e Jimenez, sono già stati riscattati, accumulando 20 milioni in due. Morata ha un obbligo facebook Pileggi, Schachner, gol: l'ultima volta che il #Torino ha battuto il Milan a San Siro x.com