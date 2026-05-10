Prima di Milan-Atalanta, partita della 36ª giornata della Serie A 2025-2026, il difensore dei rossoneri ha dichiarato che il gruppo si è motivato ulteriormente in vista della sfida. La squadra si prepara a scendere in campo con maggiore determinazione, cercando di ottenere un risultato positivo. La partita si giocherà nelle prossime ore e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni.

Prima di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026, ha parlato a 'DAZN' Koni De Winter, giocatore rossonero. La partita inizierà alle ore 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano. “Abbiamo lavorato come ogni settimana, ci siamo dati una spinta in più come gruppo, ci siamo detti di fare una corsa in più per il compagno, quello che avevamo ad inizio stagione ma che ora abbiamo un po’ perso”. Il mister è stato più psicologo quindi? “No, ha fatto tutto come ha fatto sempre”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, De Winter pre Atalanta: “Ci siamo dati una spinta in più come gruppo”

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