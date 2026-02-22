MILAN-PARMA | Top e Flop rossoneri le pagelle Serie A News
Il Milan ha subito una sconfitta contro il Parma, determinata da una difesa poco efficace e da errori in attacco. I rossoneri hanno faticato a controllare il centrocampo e hanno concesso diverse occasioni agli avversari. Un calo di concentrazione ha influito sulla resa complessiva della squadra. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando il Parma ha segnato il gol decisivo. I tifosi attendono risposte dalla squadra nella prossima gara.
È finita Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i gialloblù di Carlos Cuesta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
