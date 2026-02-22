MILAN-PARMA | Top e Flop rossoneri le pagelle Serie A News

Il Milan ha subito una sconfitta contro il Parma, determinata da una difesa poco efficace e da errori in attacco. I rossoneri hanno faticato a controllare il centrocampo e hanno concesso diverse occasioni agli avversari. Un calo di concentrazione ha influito sulla resa complessiva della squadra. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando il Parma ha segnato il gol decisivo. I tifosi attendono risposte dalla squadra nella prossima gara.