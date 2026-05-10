Milan-Atalanta dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni
La partita tra Milan e Atalanta si disputa questa sera alle 20:45, valida per la 36ª giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, sia in televisione che in streaming. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e sono disponibili per gli appassionati che vogliono seguire l’evento.
Milan-Atalanta è la partita della 36ª giornata di Serie A che si gioca oggi, alle 20:45. Le ultime news sulle formazioni, diretta tv e in streaming solo su DAZN.🔗 Leggi su Fanpage.it
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