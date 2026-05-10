Milan-Atalanta domenica 10 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici La Dea può uscire imbattuta da San Siro
Domenica sera al Meazza si disputa una partita tra Milan e Atalanta, due squadre impegnate nella prossima giornata di Serie A. La sfida è programmata per le ore 20:45. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote di mercato, mentre i pronostici indicano una possibilità che la Dea possa uscire dal campo imbattuta. La partita rappresenta uno degli incontri di rilievo del turno.
Quello di domenica sera al Meazza tra Milan e Atalanta è uno dei match clou della prossima giornata di Serie A. Il Milan deve mettersi alle spalle gli ultimi risultati negativi, compreso il ko della settimana scorsa al Mapei contro il Sassuolo, e guadagnare gli ultimi punti necessari per entrare in Champions League. I rossoneri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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