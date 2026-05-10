Milan-Atalanta domenica 10 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici La Dea può uscire imbattuta da San Siro

Domenica sera al Meazza si disputa una partita tra Milan e Atalanta, due squadre impegnate nella prossima giornata di Serie A. La sfida è programmata per le ore 20:45. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote di mercato, mentre i pronostici indicano una possibilità che la Dea possa uscire dal campo imbattuta. La partita rappresenta uno degli incontri di rilievo del turno.

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