Milan-Atalanta domenica 10 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici La Dea può uscire imbattuta

Domenica sera al Meazza si gioca una delle partite più attese della prossima giornata di Serie A, con il calcio di inizio previsto alle 20:45. In campo ci saranno il Milan e l’Atalanta, due squadre che si sfidano davanti a un pubblico numeroso. La partita mette in palio punti importanti e potrebbe confermare il momento di forma di entrambe le formazioni. Le quote e i pronostici sono già disponibili e seguono l’andamento delle squadre nelle ultime partite.

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