Milan-Atalanta di Serie A in diretta | formazioni e dove vederla | LIVE News

Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', si terrà la partita tra Milan e Atalanta di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e sarà possibile seguire la diretta dell'incontro. La sfida si gioca in un contesto di campionato e sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme online.

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