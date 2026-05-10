Milan-Atalanta di Serie A in diretta | formazioni e dove vederla | LIVE News
Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', si terrà la partita tra Milan e Atalanta di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e sarà possibile seguire la diretta dell'incontro. La sfida si gioca in un contesto di campionato e sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme online.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci, Estupiñán, R. Leão, Nkunku, Füllkrug. Allenatore: Allegri. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Éderson, Pašalic, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disposizione: Sportiello, F. Rossi (Pardel), Kossounou, Djimsiti, Kolašinac, Zalewski, de Roon, Musah, Bakker, Samardzic, K. Sulemana, Scamacca. Allenatore: Palladino. Alle 20:45 si disputerà a San Siro Milan-Atalanta, 36^ giornata di Serie A. Dove seguire in diretta online streaming la partita dei rossoneri Amici di 'PianetaMilan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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