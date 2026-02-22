Milan-Parma di Serie A in diretta | formazioni e dove vederla | LIVE News

Il calcio italiano si accende con Milan-Parma, partita decisa dagli ultimi risultati delle due squadre. Alle 18:00, i rossoneri cercano punti per consolidare la posizione in classifica, mentre i ducali puntano a sorprendere in trasferta. I giocatori si preparano sul campo di San Siro, pronti a dare il massimo. La sfida rappresenta un momento chiave della giornata di Serie A e attira molti tifosi davanti agli schermi.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupiñán (De Winter); Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter (Estupiñán), Odogu, Pavlovic, Athekame, Fofana, Jashari, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia (Sørensen), Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Casentini, Rinaldi, Mena Martínez, Drobnic, F. Carboni, Cremaschi, Estévez, Ordóñez, Sørensen (Nicolussi Caviglia), Elphege, Ondrejka, Oristanio. Allenatore: Cuesta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Milan-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni
Il Milan ospita il Parma nella partita valida per la 26ª giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 18:00, diretta tv e streaming su DAZN e Sky.

Partita: MilanParma Data: domenica 22 febbraio 2026 Orario: 18.00 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251), NOW Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Milan- #Parma