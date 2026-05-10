Milan-Atalanta di Serie A 0-2 | raddoppia Zappacosta… | LIVE News

Da pianetamilan.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20:45 si gioca allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la partita tra Milan e Atalanta, valida per la Serie A. La squadra ospite ha segnato il secondo gol grazie a Zappacosta, portando il punteggio sul 2-0. La partita prosegue con entrambe le formazioni in campo per ottenere un risultato positivo. La sfida si svolge di sera, davanti a un pubblico di tifosi presenti allo stadio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', si disputerà Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale della gara dei rossoneri di Massimiliano Allegri verso la Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan atalanta di serie a 0 2 raddoppia zappacosta8230 live news
© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta di Serie A 0-2: raddoppia Zappacosta… | LIVE News
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-2: raddoppia Ekkelenkamp | LIVE News

Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 2-0, Zappacosta raddoppia per la DeaCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.

Argomenti più discussi: Milan-Atalanta oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Milan-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Milan-Atalanta: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Milan-Atalanta pronostico risultato IA 35ª giornata Serie A.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web