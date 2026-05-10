Milan-Atalanta di Serie A 0-2 | raddoppia Zappacosta… | LIVE News
Alle 20:45 si gioca allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la partita tra Milan e Atalanta, valida per la Serie A. La squadra ospite ha segnato il secondo gol grazie a Zappacosta, portando il punteggio sul 2-0. La partita prosegue con entrambe le formazioni in campo per ottenere un risultato positivo. La sfida si svolge di sera, davanti a un pubblico di tifosi presenti allo stadio.
Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', si disputerà Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale della gara dei rossoneri di Massimiliano Allegri verso la Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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