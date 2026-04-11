Alle 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro si gioca Milan-Udinese, partita valida per la Serie A. La sfida si concluderà con il risultato di 0-2, con Ekkelenkamp che ha segnato il secondo gol della squadra ospite. La cronaca in diretta seguirà l'andamento del match e le azioni salienti di entrambe le formazioni.

Primo tempo molto negativo, finito con i fischi di San Siro. Dopo qualche piccola azione offensiva molto bella, i rossoneri, molto disattenti, sono riusciti a subire ben due gol. Difficile ora da recuperare. Termina qui il primo tempo di Milan-Udinese: avversari in vantaggio di due gol. Zaniolo mette in mezzo una bellissima palla che trova Ekkelenkamp: conclusione verso l'angolino basso di sinistra, palo e gol Altra grandissima palla di Pulisic, molto ispirato oggi, in mezzo. Leao, però, mettendo il piede sbaglia tutto: non conclude e toglie un pallone importante a Saelemaekers, dietro di lui Saelemaekers perde una brutta palla, con...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-2: raddoppia Ekkelenkamp | LIVE News

Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-0: via al match! | LIVE NewsMILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leão, Pulisic.

Milan-Udinese di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE NewsOggi alle 18:00 a 'San Siro' si disputerà Milan-Udinese, 32^ giornata di Serie A.