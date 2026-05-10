Milan-Atalanta Allegri spiazza tutti | fuori un top

Nella partita tra Milan e Atalanta, l'allenatore dei rossoneri ha deciso di sorprendere tutti escludendo un giocatore considerato tra i più forti. La squadra di casa si presenta con alcune modifiche nella formazione, in risposta alle recenti sconfitte e alle difficoltà accumulate nelle ultime uscite. La scelta ha suscitato sorpresa tra tifosi e addetti ai lavori, mentre l'allenatore punta a risollevare le sorti della squadra.

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I rossoneri non possono più permettersi passi falsi dopo gli ultimi deludenti risultati: ecco le novità di formazione. Milan-Atalanta è, senza ombra di dubbio, la sfida più attesa della 36esima giornata di Serie A. I rossoneri devono assolutamente rialzare la testa dopo gli ultimi deludenti risultati e tornare alla vittoria per non compromettere la qualificazione alla prossima Champions League, ma la squadra di Palladino ha già dimostrato quest’anno di potersela giocare contro chiunque. Leao (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Max Allegri pensa a una clamorosa novità di formazione contro i nerazzurri: Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi formeranno il centrocampo da destra verso sinistra, mentre in attacco il tandem titolare dovrebbe essere formato da Pulisic e Gimenez: panchina, dunque, per Leao.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan-Atalanta, Allegri spiazza tutti: fuori un top ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Max Allegri fa fuori un top: terremoto MilanLe ultimissime in vista della sfida tra il Sassuolo e i rossoneri: si va verso una clamorosa esclusione, i dettagli. Leggi anche: Milan-Atalanta, probabili formazioni: Allegri cambia in tutti i reparti per la vittoria