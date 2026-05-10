Miele DOP Lunigiana a Milano | debutto delle nuove varietà a TuttoFood

A Milano, durante la fiera TuttoFood, sono state presentate tre nuove varietà di miele DOP provenienti dalla Lunigiana. La manifestazione ha visto il debutto di queste produzioni, che portano con sé anche iniziative di inclusione sociale sul territorio. La presentazione ha coinvolto produttori e rappresentanti del settore, offrendo uno sguardo sulle caratteristiche delle nuove tipologie di miele e sul ruolo che può avere un vasetto di miele nel promuovere l'integrazione locale.

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? Punti chiave Quali sono le tre nuove varietà di miele presentate a Milano?. Come può un vasetto di miele favorire l'inclusione sociale locale?. Perché il miele della Lunigiana è considerato un modello di ecologia?. Cosa prevede il progetto per trasformare il miele in un percorso turistico?.? In Breve Nuove varietà Erica, Millefiori e Melata presentate presso lo Stand R25 di Rho Fiera.. Giuseppe Lucano e Claudio Novoa coordinano strategie tra sostenibilità e promozione territoriale.. Progetto Strada del Miele e evento Bancarel’Miele a Mulazzo promuovono turismo locale.. Cooperativa Il Pungiglione integra inclusione sociale e impianti fotovoltaici nella produzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miele DOP Lunigiana a Milano: debutto delle nuove varietà a TuttoFood ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Miele della Lunigiana DOP: l’eccellenza DOP conquista TuttoFood? Cosa scoprirai Quali nuove varietà DOP verranno presentate per la prima volta a Milano? Come può un vasetto di miele garantire l'inclusione sociale... Pasta di Gragnano Igp e Mozzarella di Bufala Campana Dop insieme a Milano per TuttofoodUn incontro che promette di stupire il pubblico di “Tuttofood” in calendario a Milano dall’11 al 14 maggio. Argomenti più discussi: Il miele della Lunigiana si fa spazio a TuttoFood, fiera milanese sul modello alimentare italiano; Servizio Civile: nuove opportunità per cinque giovani lunigianesi; Voci di donne: evento a Fivizzano; A Fivizzano oltre cinquanta espositori per il Calendimaggio.