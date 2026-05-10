Miasino telecamere contro i furti | via libera al piano sicurezza

Il Comune di Miasino ha approvato il progetto per installare un nuovo sistema di telecamere di sorveglianza in diverse zone della città. L’obiettivo è migliorare la sicurezza pubblica e monitorare aree sensibili contro possibili furti o atti vandalici. L’intervento prevede l’installazione di telecamere in punti strategici, con l’intento di rafforzare il controllo e la repressione di eventuali comportamenti illeciti.

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Il comune di Miasino ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza urbana. L'operazione, dal valore complessivo di 85mila euro, entra nella fase operativa dopo il via libera della giunta dello scorso marzo. L’intervento è finanziato per 34mila.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Via libera dal Cdm al Piano Casa, Meloni “Poniamo basi contro emergenza abitativa”ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le “disposizioni urgenti per la realizzazione del Piano Casa”. Si parla di: Miasino, telecamere contro i furti: via libera al piano sicurezza; Miasino punta sulla sicurezza: in arrivo nuove telecamere di videosorveglianza.