Mfe mobilitazione per gli ’Stati uniti d’Europa’

Nella giornata di ieri si è tenuta una manifestazione dedicata alla Festa dell’Europa, celebrata in tutta l’Unione Europea. L’evento ha attirato un numero consistente di partecipanti, con molte persone presenti all’appuntamento. La manifestazione ha visto coinvolti diversi cittadini e organizzazioni, che si sono riuniti per discutere di temi legati all’unità europea. La giornata si è svolta senza particolari incidenti, con un’ampia partecipazione di pubblico.

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Notevole affluenza di pubblico alla iniziativa dedicata alla ’Festa dell’europa’, nella giornata di ieri, ricorrenza celebrata in tutta l’Unione Europea. A Ferrara sono scesi in campo solo l’ Mfe (Movimento federalista europeo) e la rete di più di 23 soggetti tra associazioni, forze politiche, scuole, in ricordo di Robert Schuman e della sua famosa ’Dichiarazione’ che ha aperto il processo che ha portato alla attuale Ue. "Molti coloro che hanno preso la parola nella staffetta – raccomntano i militanti del movimento ferarrese –; gli studenti hanno letto diversi loro scritti che hanno dato risalto al valore dell’essere cittadino europeo focalizzandosi su quali responsabilità comporta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mfe, mobilitazione per gli ’Stati uniti d’Europa’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Europa accelera sul piano per una Nato senza gli Stati UnitiGli alleati del Vecchio Continente al lavoro per garantire la possibilità di difendersi utilizzando le strutture militari esistenti in caso di ritiro... Leggi anche: Alla fine gli Stati Uniti hanno bisogno dell’Europa sui chip