Meteo | Previsioni per lunedì 11 maggio

Da modenatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per lunedì 11 maggio, a Modena il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso durante il giorno. Nella notte sono previste precipitazioni con un accumulo di circa 1 millimetro di pioggia. Non sono attese variazioni significative nelle condizioni meteorologiche durante le ore diurne. La giornata si svolgerà senza particolari eventi atmosferici, tranne le piogge notturne indicate dalla previsione.

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A Modena cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2897m. I venti saranno al.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Previsioni Meteo per Lunedì 04-05-2026

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