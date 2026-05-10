Meteo domenica instabile in Calabria poi torna il sole | Sicilia già in miglioramento

Domenica di tempo instabile in Calabria, con pioggia e nuvole che caratterizzano la giornata. In Sicilia, invece, le condizioni meteo stanno migliorando, con il cielo che si apre e il sole che inizia a fare capolino. La situazione varia da regione a regione nel Sud Italia, con un cambiamento graduale delle condizioni atmosferiche che si prospetta nel corso della giornata.

Tempo variabile al Sud, con una domenica all’insegna dell’instabilità in Calabria e condizioni in progressivo miglioramento in Sicilia. È quanto emerge dalle previsioni di meteo.it. Calabria tra nuvole e schiarite Oggi, domenica 10 maggio, la pressione è in diminuzione e la giornata sarà caratterizzata da tempo a tratti instabile, con molte nubi e alcune precipitazioni alternate a schiarite, soprattutto su reggino e cosentino. Le temperature massime saranno comprese tra 21 e 26 gradi, con valori notturni in aumento. Da lunedì torna il bel tempo Per lunedì 11 maggio è previsto un deciso miglioramento: la pressione tornerà ad aumentare e la giornata sarà contrassegnata da condizioni generalmente stabili, con cielo poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio.🔗 Leggi su Feedpress.me

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meteo - MALTEMPO IN CALABRIA, CONFERMATA L'ALLERTA ROSSA

Notizie correlate

Leggi anche: Meteo: in Sicilia e Calabria ultimi acquazzoni, poi sole fino a 26°C