Messa di Monte Berico | orari e canali per la diretta in TV e web

La messa di Monte Berico sarà trasmessa in diretta televisiva e online, con orari e canali specifici. Canale 5 trasmetterà la celebrazione in un orario stabilito per permettere a chi non può spostarsi di seguirla da casa. Per seguire il Regina Coeli con Papa Leone XIV, sono disponibili diverse piattaforme digitali e streaming ufficiali. L’evento si svolgerà in una data e ora precise, con dettagli disponibili sui rispettivi canali.

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? Punti chiave A che ora Canale 5 trasmetterà la celebrazione per chi non può viaggiare?. Come si può seguire il Regina Coeli con Papa Leone XIV online?. Quali sono le frequenze specifiche per vedere la diretta su Tv2000?. Dove si può guardare lo streaming della messa se si è lontani?.? In Breve Canale 5 trasmette la messa alle ore 10.. Tv2000 offre celebrazioni alle 8.30, 12 e 19.. Papa Leone XIV guida il Regina Coeli alle 12.. Streaming disponibile su RaiPlay e player digitale Tv2000.. La celebrazione della Santa Messa prevista per questa domenica 10 maggio 2026 vedrà il Santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza come palcoscenico principale per i fedeli che non potranno recarsi fisicamente in chiesa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messa di Monte Berico: orari e canali per la diretta in TV e web ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Messa di oggi, Sabato Santo 4 aprile 2026: orari, diretta tv e streamingABBONATI A DAYITALIANEWS La Veglia Pasquale: il significato della celebrazione Oggi, sabato 4 aprile 2026, la Chiesa celebra uno dei momenti più... Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in diretta: canali TV, streaming e orariNel calendario delle classiche del nord, il torneo di inizio stagione mette in evidenza una prova impegnativa su pavé e muri ridotti.