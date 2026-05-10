Meret Juventus | pronto un tentativo per il portiere ma il Napoli non cederà facilmente Tutti gli aggiornamenti

La Juventus sta cercando di acquistare il portiere meret, ma il Napoli non ha intenzione di cedere facilmente il giocatore. La trattativa si sta facendo complicata e al momento non ci sono accordi definitivi tra le due squadre. La società bianconera ha manifestato interesse, mentre quella partenopea si sta preparando a resistere alle eventuali offerte. La situazione resta in attesa di sviluppi concreti.

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di Luca Fioretti Meret Juventus, la dirigenza punta il forte portiere ma deve superare le rigide resistenze del Napoli per chiudere questa complessa trattativa. Le ultimissime indiscrezioni diffuse da Il Mattino accendono i riflettori su una nuova intrigante trattativa di mercato. Nel mirino de la dirigenza è finito Alex Meret, pronto a salutare il Napoli durante l’imminente sessione estiva. Il portiere vanta un contratto valido fino al mese di giugno del 2027, ma la sua ferma volontà è quella di cambiare aria per ritrovare la titolarità indiscussa sul campo. I vertici bianconeri hanno individuato in lui il perfetto rinforzo per blindare la porta, avviando i primi sondaggi esplorativi per comprendere i reali margini di un clamoroso trasferimento.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Meret Juventus: pronto un tentativo per il portiere, ma il Napoli non cederà facilmente. Tutti gli aggiornamenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meret, tra Inter e Juventus: la rivelazione dell’ex Napoli sul portiere azzurro!di Redazione Inter News 24Meret può essere un obiettivo di calciomercato per l’Inter o per la Juventus? La rivelazione sul portiere classe 1997 In... Spalletti Juventus: avanti a fuoco lento per il rinnovo del tecnico ma tutto è ormai pronto per la firma. Gli aggiornamentidi Luca FiorettiSpalletti Juventus, la dirigenza lavora sotto traccia per prolungare tempestivamente il contratto e pianificare bene la prossima... Argomenti più discussi: Il Mattino - Napoli, Meret verso l'addio: Juventus e Inter interessate; Udinese, un importante rinnovo adesso è ufficiale; Calciomercato Napoli, Meret pronto a salutare a fine stagione; Meret pronto all’addio: vuole giocare con continuità, il Napoli valuta il sostituto.