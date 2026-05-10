Mercatino solidale a favore dell' Associazione Nuova Aurora

L'Associazione Nuova Aurora organizza un mercatino solidale che si svolgerà dal 15 al 17 maggio 2026, dalle 10 alle 18, presso le Ex Leopoldine in Piazza Tasso 7 a Firenze. L'evento si svolge su tre giorni e coinvolge la vendita di vari oggetti a scopo benefico. L'iniziativa invita il pubblico a partecipare e sostenere le attività dell'associazione.

L'Associazione Nuova Aurora è lieta di invitarVi a partecipare al mercatino solidale che si terrà il 15-16-17 Maggio 2026 ore 10-18 presso le Ex Leopoldine in Piazza Tasso 7 a Firenze. Troverete: abbigliamento, scarpe, borse, bigiotteria, oggettistica ceramica e vetro, giocattoli, puzzle, e molto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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