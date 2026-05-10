Scott McTominay, centrocampista del Napoli, si avvicina a un record che appartiene a un ex giocatore del club. Con una rete già segnata, l’atleta scozzese potrebbe contribuire a un risultato storico per il team, avvicinandosi a un traguardo che non viene raggiunto da tempo. La partita in corso vede McTominay protagonista, con la possibilità di entrare definitivamente nella lista dei record del club partenopeo.

Lo scozzese del Napoli Scott McTominay è vicinissimo ad entrare con un record nella storia del calcio Napoli. Provaci ancora, Scott. Un gol appena, soltanto un passo, e poi affiancherà Marek Hamsik in una classifica molto speciale: ora è a quota 9 in campionato e alle porte del centenario può diventare il secondo centrocampista a raggiungere la doppia cifra in Serie A in due diverse stagioni con la maglia del Napoli negli ultimi 90 anni. In un solo concetto: McTominay potrebbe non soltanto sedere al fianco di una leggenda azzurra, il leader di presenze all time con 520 partite giocate in tutte le competizioni dall’estate 2007 a febbraio 2019, ma anche accreditarsi come uno degli alfieri del centrocampo più incisivi nella storia del club.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay ad una rete per entrare nella storia del Napoli

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