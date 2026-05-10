Mbappé prova a incitare a suo modo il Real pubblicando il 2-0 di Barcellona | tempismo pessimo

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kylian Mbappé ha condiviso sui social un’immagine con il risultato di 2-0 tra Barcellona e Real Madrid, suscitando reazioni negative dai tifosi del club madrileno. La pubblicazione, considerata da alcuni come un tentativo di provocazione, è arrivata poco dopo la partita e ha attirato commenti critici, con molti supporter delle Merengues che hanno espresso il loro disappunto. La scena si è rapidamente diffusa online, alimentando discussioni tra gli appassionati.

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Kylian Mbappé pubblica una foto con il risultato della partita tra Barcellona e Real Madrid e si prende gli insulti dei tifosi delle Merengues. Il tempismo è pessimo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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