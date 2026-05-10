Maxi esercitazione nei boschi ’Antincendio’ in azione | La viabilità sotto la lente

Si è svolta una maxi esercitazione antincendio nei boschi che si estendono tra le frazioni Le Vedute, Galleno, Querce e Massarella, un’area tra le più vaste e delicate della regione. L’intervento ha coinvolto le forze di soccorso e di emergenza, con particolare attenzione alla viabilità che attraversa il quadrilatero tra le frazioni. L’obiettivo principale è stato testare la capacità di intervento in un’area complessa e strategica.

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Un quadrilatero strategico e complesso fra le frazioni Le Vedute, Galleno, Querce, Massarella. Dentro una delle aree boscate più grandi e delicate della nostra zona. Ieri, questa zona, è stata teatro di una maxi esercitazione del sistema antincendio boschivo per tastare sul terreno uno dei passaggi fondamentali per il buon fine di ogni operazione quando scatta l’emergenza: verificare sul campo se i sentieri e le strade forestali riportati nella carta operativa corrispondano all’effettivo stato dei luoghi. In campo circa 50 persone e 14 squadre appartenenti alle principali associazioni di volontariato del territorio (Anpas, Vab, La Racchetta, Misericordia, Prociv) con l’importante partecipazione dei carabinieri forestali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi esercitazione nei boschi ’Antincendio’ in azione: "La viabilità sotto la lente" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sicilia, maxi esercitazione antincendio: 1.400 operatori in campo? Cosa scoprirai Come reagiranno i nuovi volontari nei boschi della Sicilia? Dove si concentreranno le esercitazioni più critiche tra maggio e... Fiamme nei boschi sopra Laveno Mombello, in volo anche l’elicottero antincendioLaveno Mombello (Varese), 4 aprile 2026 – Un incendio è divampato, nel pomeriggio di sabato 4 aprile, nei boschi sopra Laveno Mombello, in provincia...