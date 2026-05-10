max attaccatutto

Questa settimana in casa del Milan sono accaduti diversi avvenimenti. La squadra ha perso una partita importante in trasferta, lasciando punti preziosi in classifica. L’allenatore ha affrontato alcune difficoltà e il risultato ha influito sulla posizione complessiva del club. La squadra torna a casa con alcune questioni da affrontare e un umore che si è abbassato dopo le ultime prestazioni.

In settimana è successo di tutto in casa del Milan. Allegri e i suoi son tornati da Reggio Emilia con le ossa rotte, la classifica incrinata e l'umore sotto i piedi. Nel frattempo hanno preso a circolare voci e indiscrezioni riferite al futuro accreditando un possibile divorzio dal ds Tare e dallo stesso Allegri diretto in Nazionale. Infine, per non farsi mancare niente, dalle chat di tifosi e da qualche vedovo della gestione Fassone-Mirabelli, è partita la petizione per chiedere le dimissioni di Furlani l'ad rossonero. Dinanzi a questa tempesta perfetta dal fronte interno non è uscito nemmeno uno spiraglio di luce. Così è toccato, come al solito, a Max Allegri dotarsi di una massiccia quantità di attaccatutto e provvedere nella conferenza di ieri a rimnettere insieme il puzzle andato in frantumi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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