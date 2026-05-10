Matteo Olivetti l’intervista al Daniele di Buonvino | Leale verso me stesso

Nell’intervista, l’attore descrive il suo percorso tra scelte inaspettate e momenti di riflessione, parlando di come abbia mantenuto la coerenza con se stesso. Ha parlato di deviazioni che hanno segnato il suo cammino e dei ritorni che gli hanno permesso di ritrovare la propria strada. Con parole sincere, ha condiviso l’importanza di ascoltare se stesso e di seguire una propria direzione, anche se controcorrente.

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Ci sono attori che cercano il personaggio, lo inseguono, lo definiscono nei dettagli fin dal primo momento. E poi ce ne sono altri che scelgono di restare in ascolto. Matteo Olivetti, parlando di Daniele nella serie di Rai 1 Buonvino, sembra appartenere a questa seconda categoria. Non c’è stato un momento preciso in cui tutto si è chiarito, nessuna intuizione improvvisa che ha messo ordine. Daniele è arrivato lentamente, per accumulo, attraverso letture, riletture, piccoli scarti. Prima un’ombra, poi un contorno, infine una presenza riconoscibile. E in questo processo c’è già molto di quello che sarà il personaggio. Perché Daniele non è qualcuno che si lascia definire in fretta.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Matteo Olivetti, l’intervista al Daniele di Buonvino: “Leale verso me stesso” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giorgio Marchesi, intervista al Buonvino di Rai 1: “Un uomo autentico senza essere un maschio alfa”Buonvino, il protagonista dell’omonima serie Palomar in onda su Rai 1 il e il 14 maggio tratta dai romanzi di Walver Veltroni, non è il classico... Matteo Olivetti: la memoria industriale come motore di sviluppoIl 2 aprile 2026, nel cuore dell’Alto Canavese, si è tenuta una cerimonia che va ben oltre la semplice consegna di un riconoscimento.