Maternità e lavoro | il nodo sociale tra welfare e nuove tecnologie

In Italia, a marzo 2026, il tasso di disoccupazione si attesta al 5,2%, secondo i dati Eurostat. Nonostante questa cifra sembri indicare un mercato del lavoro stabile, le fragilità strutturali rimangono presenti, influenzando la coesione tra le diverse generazioni. La questione della maternità e del lavoro si intreccia con queste sfide, in un contesto in cui le tecnologie e le politiche sociali cercano di rispondere alle esigenze delle famiglie e delle lavoratrici.

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? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Il basso tasso di disoccupazione maschella le fragilità strutturali che minacciano la coesione sociale tra le generazioni. Fonte Eurostat? Il delicato equilibrio tra la realizzazione professionale e l’istinto della cura rappresenta oggi una delle sfide più laceranti per la stabilità delle democrazie moderne. Non si tratta più soltanto di una questione privata o familiare, ma di un nodo strutturale che interroga la tenuta stessa del nostro modello sociale. La tensione tra le ambizioni individuali e le rigide architetture del mercato del lavoro mette a nudo fragilità sistemiche che rischiano di compromettere la coesione tra le generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maternità e lavoro: il nodo sociale tra welfare e nuove tecnologie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sprigiona la tua energia vitale: scegli il benessere consapevole per unire mente,nutrizione e corpo. Notizie correlate Inclusione sociale e lavoro: parte il progetto “Verso Strade Nuove col Welfare” nell’Ambito N17Tempo di lettura: 3 minutiÈ stato avviato nei giorni scorsi il progetto “Verso Strade Nuove col Welfare”, iniziativa che porterà alla realizzazione...