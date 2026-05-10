Al centro di un acceso confronto sui social, l’assessore Latronico è stato coinvolto in un episodio di insulti verbalmente rivolti nei suoi confronti. Il sindaco di Matera ha preso posizione, affermando che quanto accaduto non può essere considerato una critica, ma un insulto. La vicenda ha sollevato interrogativi su chi abbia scatenato l’aggressione e come il primo cittadino abbia reagito di fronte agli attacchi rivolti alla gestione della sanità locale.

? Domande chiave Chi ha scatenato l'aggressione verbale contro l'assessore Latronico sui social?. Come ha reagito il sindaco Nicoletti agli attacchi contro la sanità?. Perché la denuncia per diffamazione è diventata necessaria in questo caso?. Quali sono le conseguenze legali per chi ha insultato l'assessore?.? In Breve Latronico presenta denuncia formale per diffamazione dopo attacchi sui social network.. Nicoletti cita l'impegno di Bardi per il risanamento del sistema sanitario regionale.. L'obiettivo amministrativo mira a migliorare i servizi senza aumentare la pressione fiscale.. La vicenda passa ora sotto l'esame dell'autorità giudiziaria per i contenuti pubblicati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, Nicoletti difende Latronico: ‘L’insulto non è critica

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