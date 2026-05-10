Marina di Pietrasanta | cadavere di un uomo nel giardino di un hotel

A Marina di Pietrasanta, questa mattina del 10 maggio 2026, è stato scoperto il corpo di un uomo nel giardino di un hotel. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La polizia ha delimitato l’area e sta raccogliendo elementi per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sull’identità della vittima o sulle cause del decesso.

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MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA) – Mistero a Marina di Pietrasanta dove stamattina, 10 maggio 2026, e’ stato ritrovato un cadavere nel giardino di un hotel. Il macabro ritrovamento è avvenuto poco prima delle 7 all’hotel Oceano di Focette. Secondo quanto diffuso, si tratterebbe di un uomo di circa 30 anni, il cui corpo era riverso nel giardino della struttura alberghiera. Ancora sconosciute le cause della morte e l’identità. Sul posto sono intervenuti personale della squadra volante di Viareggio, gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi e la polizia scientifica per i rilievi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Marina di Pietrasanta: cadavere di un uomo nel giardino di un hotel ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Marina di Massa: trovato cadavere di un uomo sugli scogli Arisa a Marina di Pietrasanta: il 7 agosto al TeatroLa cantante Arisa porterà il suo nuovo progetto musicale a Marina di Pietrasanta il 7 agosto, trasformando il Teatro La Versiliana in un palcoscenico...