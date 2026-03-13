Il 7 agosto, la cantante Arisa si esibirà a Marina di Pietrasanta al Teatro La Versiliana, portando sul palco il suo nuovo progetto musicale. La serata vedrà la presentazione del disco Foto Mosse, con la cantante che salirà in scena per interpretare le sue ultime canzoni. L'evento è stato annunciato e attira l'attenzione degli appassionati di musica della zona.

La cantante Arisa porterà il suo nuovo progetto musicale a Marina di Pietrasanta il 7 agosto, trasformando il Teatro La Versiliana in un palcoscenico per la presentazione del disco Foto Mosse. Le prevendite dei biglietti apriranno alle 16:00 di oggi stesso, venerdì 13 marzo, attraverso i canali digitali e fisici abituali. Questa tappa rappresenta un punto di snodo tra il successo recente ottenuto al Festival di Sanremo e l’avvio ufficiale della stagione estiva della Versiliana, che ne celebra quest’anno la 47esima edizione. L’evento è curato dalla LEG Live Emotion Group e si inserisce nel calendario promozionale dell’artista dopo gli incassi completi registrati nelle città di Roma e Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arisa a Marina di Pietrasanta: il 7 agosto al Teatro

Articoli correlati

Marina di Pietrasanta: ciclista cade e va in arresto cardiaco, rianimato per stradaMARINA DI PIETRASANTA (LUCCA) – Un ciclista di 67 anni è stato colto da un arresto cardiaco in strada, nel viale Roma a Marina di Pietrasanta.

Marina di Pietrasanta, individuato l'autore degli insulti a Giorgia Meloni: clamoroso, chi èRicordate le offese a Giorgia Meloni apparse sui muri di Marina di Pietrasanta? A poco più di un mese di distanza è stato individuato l'autore.

Aggiornamenti e notizie su Arisa a Marina di Pietrasanta il 7...

Da Sanermo a Marina di Pietrasanta: Arisa ospite al Teatro La VersilianaLe prevendite saranno disponibili dalle 16 di oggi (venerdì 13 marzo) su ticketone.it e nei punti vendita abituali ... luccaindiretta.it

Arisa il 7 agosto al Festival La VersilianaMarina di Pietrasanta (LU) 13.03.2026_ Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con Magica Favola — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singo ... nove.firenze.it