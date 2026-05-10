Marc Marquez a rischio di pensionamento | il clamoroso avviso di Neil Hodgson

Un nuovo avviso di Neil Hodgson mette in discussione il futuro di Marc Marquez nel mondo delle corse. Secondo quanto dichiarato, il pilota spagnolo potrebbe essere costretto a ritirarsi a causa di problemi fisici o di altra natura. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di MotoGP, considerando la lunga carriera e i successi del campione. Restano da capire i dettagli e le possibili conseguenze di questa situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui