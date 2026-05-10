Marc Marquez a rischio di pensionamento | il clamoroso avviso di Neil Hodgson

Da napolipiu.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo avviso di Neil Hodgson mette in discussione il futuro di Marc Marquez nel mondo delle corse. Secondo quanto dichiarato, il pilota spagnolo potrebbe essere costretto a ritirarsi a causa di problemi fisici o di altra natura. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di MotoGP, considerando la lunga carriera e i successi del campione. Restano da capire i dettagli e le possibili conseguenze di questa situazione.

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"> Marquez: Un Futuro Incerto nei Motori MotoGP. Neil Hodgson, ex pilota di MotoGP, non esclude l’idea che Marc Marquez possa ritirarsi dalle corse nel 2026, paragonando la sua situazione a quella di Eric Cantona nel calcio. L’analisi di Hodgson offre un punto di vista interessante sul futuro del campione spagnolo, il cui contratto con Ducati lo lega al team fino alla fine della stagione attuale. Marquez sta affrontando un periodo difficile a causa di problemi con la GP26 e gli effetti persistenti di un infortunio alla spalla. Dopo un intervento chirurgico avvenuto lo scorso ottobre, dove ha subito una frattura del coracoide e danni ai legamenti, non è riuscito a tornare a competere come dovrebbe.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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