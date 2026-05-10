Marano Ticino l' ufficio postale si ferma per i lavori del progetto Polis | la mappa dei servizi alternativi
L’ufficio postale di Marano Ticino in via Sempione 42 sarà chiuso dal 15 maggio al 24 giugno a causa dei lavori legati al progetto Polis. Durante questo periodo, i servizi saranno sospesi e non sarà possibile accedere agli uffici. Sono state predisposte alcune alternative per garantire l’assistenza ai cittadini, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati. La riapertura è prevista per il 25 giugno.
L’ufficio postale di Marano Ticino, in via Sempione 42, resterà chiuso al pubblico dal 15 maggio al 24 giugno.La sospensione del servizio è necessaria per consentire i lavori tecnici legati al progetto “Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale”. Poste italiane ha comunicato che la.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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