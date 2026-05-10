Marano Ticino l' ufficio postale si ferma per i lavori del progetto Polis | la mappa dei servizi alternativi

L’ufficio postale di Marano Ticino in via Sempione 42 sarà chiuso dal 15 maggio al 24 giugno a causa dei lavori legati al progetto Polis. Durante questo periodo, i servizi saranno sospesi e non sarà possibile accedere agli uffici. Sono state predisposte alcune alternative per garantire l’assistenza ai cittadini, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati. La riapertura è prevista per il 25 giugno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’ufficio postale di Marano Ticino, in via Sempione 42, resterà chiuso al pubblico dal 15 maggio al 24 giugno.La sospensione del servizio è necessaria per consentire i lavori tecnici legati al progetto “Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale”. Poste italiane ha comunicato che la.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L'ufficio postale di Lama dei Peligni chiude per i lavori del progetto Polis, servizio garantito da un'unità mobileArriva anche a Lama dei Peligni il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per... Si parla di: Marano Ticino, l'ufficio postale si ferma per i lavori del progetto Polis: la mappa dei servizi alternativi; Marano Ticino, Progetto Polis: ufficio postale chiuso dal 15 maggio al 24 giugno. Le migliori regioni vinicole nel nord Italia: una pratica panoramica (da qualcuno che vive a Milano) ?? - Reddit reddit