Mara Venier e il tormentone del suo addio a Domenica In | Noi non finiremo mai

A Domenica In, Mara Venier scherza con Tommaso Cerno sui saluti finali: "Noi non finiremo mai". Ma aveva detto a Fanpage.it che questa sarebbe stata la sua ultima stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Mara Venier conferma a Luca Argentero l’addio a Domenica In: “A ottobre io non ci sarò”Mara Venier ha confermato il suo addio a Domenica In nel corso dell'intervista fatta a Luca Argentero a Domenica In.

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