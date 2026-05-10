Manoppello si gioca il tricolore | sfida al tiro a volo paralimpico

A Manoppello si svolge una competizione di tiro a volo paralimpico, con l’obiettivo di assegnare il titolo di campione italiano. La manifestazione vede la partecipazione di atleti suddivisi in diverse categorie in base alle loro disabilità. Le prove sono supervisionate da tecnici qualificati, incaricati di garantire il rispetto delle regole e il corretto svolgimento delle sfide. La gara rappresenta un momento importante per il settore paralimpico italiano.

? Punti chiave Chi sono i tecnici che supervisionano le prove a Manoppello?. Come vengono divise le categorie tra gli atleti in gara?. Dove si può seguire la diretta streaming delle finali?. Quando verranno proclamati ufficialmente i nuovi campioni italiani?.? In Breve Qualifiche odierne a Manoppello Scalo, finali previste per domani 10 maggio.. Diretta streaming dalle ore 16:00 tramite piattaforma OTT Tiro a Volo TV.. Supervisione tecnica di Benedetto Barberini e Riccardo Rossi sul poligono abruzzese.. Competizione suddivisa in tre classi funzionali PT1, PT2 e PT3.. Le qualificazioni per i titoli tricolori 2026 si svolgono oggi al Tav Sant’Uberto di Manoppello Scalo, dove gli atleti si contendono le massime cariche nazionali nelle tre categorie del tiro a volo paralimpico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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