Manna-Roma arriva il primo verdetto sull’interessamento per il ds del Napoli

Nelle ultime ore si è appreso che Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, non si trasferirà alla Roma. Dopo alcune settimane di trattative, le discussioni tra le parti si sono interrotte, portando a una mancata intesa. La richiesta di Manna è stata respinta e, di conseguenza, la possibilità di un suo passaggio alla società giallorossa è stata definitivamente esclusa. La situazione si è conclusa con un nulla di fatto, lasciando il futuro del dirigente in bilico.

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