Manna-Roma arriva il primo verdetto sull’interessamento per il ds del Napoli
Nelle ultime ore si è appreso che Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, non si trasferirà alla Roma. Dopo alcune settimane di trattative, le discussioni tra le parti si sono interrotte, portando a una mancata intesa. La richiesta di Manna è stata respinta e, di conseguenza, la possibilità di un suo passaggio alla società giallorossa è stata definitivamente esclusa. La situazione si è conclusa con un nulla di fatto, lasciando il futuro del dirigente in bilico.
Giovanni Manna non lascia il Napoli per la Roma. Il direttore sportivo azzurro blocca ogni avanzamento giallorosso: la fumata nera arrivata nelle ultime ore chiude temporaneamente la porta a Trigoria. Manna e la Roma: c’è un primo rifiuto. La Roma aveva identificato in Giovanni Manna il profilo ideale per rilanciare il progetto sportivo. La dirigenza giallorossa ha mosso i primi passi concreti per portare il ds azzurro nella capitale. Manna ha risposto con un no secco. Come rivela La Stampa, l’attuale direttore sportivo del Napoli per ora non si libera dal club partenopeo, creando il primo ostacolo serio alla trattativa. La decisione di Manna sorprende per i tempi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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