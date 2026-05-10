Manfredonia rinviato l’appuntamento di Anffas in Piazza

Da ilsipontino.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Manfredonia, l’evento “Anffas in Piazza” previsto per oggi è stato rinviato a causa delle cattive condizioni meteorologiche. La manifestazione si terrà domenica 17 maggio, a partire dalle ore 9, nello stesso luogo. La decisione è stata presa per motivi legati al maltempo che ha interessato la zona durante la giornata.

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A causa delle condizioni meteo avverse di oggi, l’iniziativa “Anffas in Piazza” è rinviata a domenica 17 maggio, sempre dalle ore 9.30 alle 12.30. Resta invariato lo spirito della giornata: condividere creatività, inclusione e il bellissimo lavoro svolto dai ragazzi insieme ad Anffas Manfredonia, Tata Flavia APS e. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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