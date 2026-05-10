Magia alla Rsa di Momo | spettacolo per la festa della mamma
Lunedì 11 maggio alle 15, presso la residenza sanitaria assistenziale di Momo, si terrà uno spettacolo di magia dedicato alla festa della mamma. L’evento coinvolgerà gli ospiti della struttura, offrendo un momento di svago e intrattenimento. La manifestazione si inserisce nel programma delle celebrazioni per la giornata dedicata alle mamme, con l’obiettivo di rendere speciale l’occasione per gli anziani e i loro familiari.
Lunedì 11 maggio, alle ore 15, la Rsa Massimo Squarini di Momo ospiterà uno spettacolo di magia in occasione della festa della mamma. L'iniziativa vedrà protagonisti i membri del "Magic Off", lo storico club di prestigiatori e illusionisti di Novara.Sul palco della struttura di via Dante si.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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